سعيد المولد يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أن لاعب الفريق سعيد المولد بات قريبًا من مغادرة النادي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويأتي هذا القرار بسبب مدرب الفريق الحالي، صالح المحمدي، الذي أعلن أن سعيد المولد سيكون خارج حساباته حتى نهاية الموسم.

وحسب تلك المصادر فإن سعيد المولد، البالغ من العمر 28 عامًا، قد يعود للمشاركة مع الرائد في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة بسبب رغبة المدرب في عدم تواجده واعتماده على عبدالله حسون بديلًا عنه.

وقد نال المولد عاصفة من استهجان الجماهير لاسيما في مباراة ودية سابقة للفريق حيث هاجمته وطالبت بتغييره وهو ما استدعى اللاعب للرد عليهم.

يشار إلى أن الأهلي حصد 8 نقاط في 5 مباريات في الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.