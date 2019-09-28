النادي الأهلي السعودي يوقف مفاوضاته مع المدربين الأجانب

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أنها أوقفت جميع مفاوضاتها مع المدربين الأجانب، الذين كانوا مرشحين لخلافة الكرواتي برانكو.

وبحسب المصادر، فإن توقف المفاوضات جاء بسبب اقتناع الإدارة الحالية بما يقوم به المدرب الوطني صالح المحمدي.

ونجح المحمدي بقيادة الأهلي في مباراتين حقق فيهما الفوز على الفتح، والتعادل مع النصر، رغم تقديم الفريق لمباراة جيدة.

وأكثر ما أعجب مسؤولي النادي الأهلي، فرض المدرب للانضباط داخل الفريق بعد استبعاد أسماء لامعة لعدم الانضباط، مثل: حسين عبدالغني، وسعيد المولد.