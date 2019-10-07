من هو عبدالله الشريدة نجم نادي الهلال السابق الذي تُوفِّي بأزمة قلبية؟

تُوفِّى عبدالله الشريدة مدافع الهلال والمنتخب السعودي السابق إثر أزمة قلبية تعرض لها عقب صلاة المغرب بالتوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة اليوم الإثنين.

وبدأ الشريدة مشواره الرياضي مع القادسية منذ العام 1988 وحتى 1995، قبل أن ينتقل إلى الهلال ودافع عن ألوانه لمدة 10 مواسم.

ثم انتقل للخليج وشارك معه في موسم واحد، وخاض اللاعب الدولي مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية قبل اعتزاله.

ووُلد عبدالله مبارك الشريدة عام 1969 وشارك في بطولة كأس القارات في الرياض 1992، وكأس آسيا في هيروشيما في اليابان في العام نفسه، وكذلك في تصفيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان..

الشريدة كلاعب

يصنف المدافع الدولي السابق على أنه أحد أفضل المدافعين الذين أنجبتهم كرة القدم السعودية نظرًا لما يمتلكه من مواصفات أهمها صلابته وروحه الفدائية وقتاليته داخل الملعب.

بدأ مشواره في نادي القادسية وحقق مع فريقه الأول كأس ولي العهد وبطولة أبطال الكؤوس الآسيوية، ثم انتقل إلى الهلال ودافع عن ألوانه لمدة 10 مواسم حقق خلالها 25 بطولة (محلية وخليجية وعربية وقارية)، وفي العام 2005 انتقل إلى الخليج قبل إعلانه اعتزال كرة القدم.

وعلى الرغم من أن المدافع الدولي السابق عبدالله الشريدة أنهى حياته الرياضية خارج أسوار نادي الهلال، إلا أنه وجد تقديرًا يستحقه من قبل الإدارة الهلالية.

روح الشريدة

اشتهر الشريدة بصلابته داخل الملعب ونجح في فرض نفسه على المدربين الذين قادوا الأندية التي لعب لها، وفي الهلال خاصة شكّل الشريدة ثنائيًا مميزًا مع المدافع الزامبي الشهير إيلياه ليتانا الذي يصغره بعام واحد.

وكانت جماهير الهلال تتفاءل كثيرًا بالشريدة، حيث فاز الفريق في جميع المباريات النهائية التي شارك فيها باستثناء مباراة الشباب في نهائي كأس ولي العهد عام 1999 الذي خسره الهلال بهدف نظيف.

قالوا عن الشريدة

ووصف لاعب الوسط السعودي الشهير يوسف الثنيان زميله الشريدة بالمتميز، وأكد في أكثر من مناسبة أنه ساهم بنجوميته وعطائه في بطولات الهلال التي تحققت خلال ارتدائه شعار النادي، كما أكد أنه من اللاعبين القلائل الصعب تعويضهم، لم يكتفِ الثنيان بتلك الإشادة، بل أشاد بأخلاقه داخل الملعب وخارجه.

وأصدر الهلال بيانًا عبر حسابه على ”تويتر“ ينعى فيه لاعبه السابق الشريدة، وجاء فيه ”قدّم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل خالص التعازي، وأصدق المواساة إلى أسرة الشريدة وكافة منسوبي الوسط الرياضي في وفاة لاعب الهلال السابق عبدالله الشريدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الإثنين“.

وكتب حسام النصر ”غادر الدنيـا بهدوء عند أفضل الأماكن ”المسجد“ وبعد فراغه من صـلاة المغرب، رحمك الله و أسكنك فسيح جناته“.