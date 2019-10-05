إدارة نادي الاتحاد السعودي تتجه لإقالة المدرب التشيلي سييرا 

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أنها تدرس بشكل كبير إقالة المدير الفني للفريق التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النادي بدأت في تلقي عدد من السير الذاتية للمدربين تمهيدًا للدخول معهم في تفاوضات تحسبًا لقرار الإقالة المتوقع.

ويأتي توجه إدارة الاتحاد بإقالة التشيلي سييرا لضمان كسب الوقت خصوصًا بعد انهيار الثقة بين المدرب وجماهير وإعلاميي النادي واستغلالًا لفترة التوقف المقبلة.

وخسر الاتحاد مع سييرا ثلاث مباريات من أصل 6 لقاءات شارك فيها الفريق في الدوري إضافة لخروجه من البطولة الآسيوية على يد الهلال.

جاء سييرا إلى نادي الاتحاد خلفًا للكرواتي سلافين بيليتش في فبراير 2019 وكان وضع الاتحاد لا يُحسد عليه وقريبًا جدًا من الهبوط للدرجة الأولى في ظاهرة غريبة على جماهير العميد التي دائمًا ما تكون شاهدة على انجازاته في السابق محليًا وآسيويًا.

وكان نادي الاتحاد يحتل وقتها المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة أمام أحد صاحب المركز الأخير بـ12 نقطة وهو الذي هبط بصحبة القادسية والباطن فيما بعد.

ومع قدوم سييرا؛ قاد العميد في 9 مباريات متبقية في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وفاز في 6 مباريات وتعادل في واحدة كانت ضد الأهلي 1-1 وخسر مباراتين من الفيصلي وأحد وحصد 19 نقطة خلالهم وبالتالي حجز المركز العاشر بـ (34 نقطة).