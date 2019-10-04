جماهير نادي الاتحاد السعودي تشن هجومًا لاذعًا على لويس سييرا وتطالب بإقالته (شاهد)

شنّت جماهير الاتحاد السعودي وإعلاميو النادي هجومًا ناريًا على مدرب الفريق خوسيه لويس سييرا مطالبين برحيله قبل فوات الأوان.

وتعرض الاتحاد لهزيمته الثالثة في الدوري أمام الحزم بهدفين لهدف في الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقفز الحزم للمركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما ألحق بالاتحاد الخسارة الثالثة في 6 مباريات وانتصر عليه في عقر داره 2-1 اليوم الجمعة.

ورفع الحزم، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، رصيده إلى 10 نقاط متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الاتحاد صاحب المركز الخامس.

الإعلامي محمد البكيري قال: ”تبًا لك.. ولمن ولّاك على العميد أيها السباك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.“

تبا لك.. ولمن ولاك على العميد. ايها السباك

وحسبنا الله ونعم الوكيل. #سييرا_برا #الاتحاد_الحزم_الدوري pic.twitter.com/KKXIrTsDiw — محمد البكيري (@m_bukairy) October 4, 2019

الإعلامي عبدالعزيز السلمي قال:“المسألة ليست انتصار رأي، ولكن نحن نرى سييرا سباكًا من واقع نعيشه، وأنت تتمسك به لأن باعشن تعاقد معه ”مسألة عناد“ .. اخرجوا من نظرية المؤامرات الاتحاد فوق الجميع“

المسألة ليست انتصار رأي ولكن نحن نرى سييرا سباك من واقع نعيشه وانت تتمسك به لأن باعشن تعاقد معه "مسألة عناد"

اخرجوا من نظرية المؤامرات الاتحاد فوق الجميع — عبدالعزيز السلمي-سبق (@Ana_abdulaziz55) October 4, 2019

المغرد مونديالي جدة قال:“الاتحاد يُذل، ‏الاتحاد يُهان، تاريخ ‏الاتحاد يشوّه، ‏الاتحاد يُذبح، ‏كل هذا و إدارة السيد أنمار التي طالما سكتنا عن أخطائها باستمرار المدرب العاهة سييرا ولاعبيه العجزة أمثال فيتشو، وفيلا، ‏أنمار أنت أمام اتخاذ قرار والتاريخ لا يرحم، ‏إبعاد السباك وأدواته أو إبعادكم أنت وهم، ‏الوضع لا يحتمل“