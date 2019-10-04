نادي الاتحاد يتعثر أمام الحزم ويسقط للمركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

تلقى نادي الاتحاد الهزيمة الثالثة له في الموسم الحالي للدوري السعودي لكرة القدم أمام ضيفه الحزم بهدف لهدفين، في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.
أربك اتحاد جدة صاحب الأرض والجمهور حسابات المنافس بإحرازه لهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق هارون كمارا.
ومع حلول الدقيقة 48 نجح الحزم في إدراك التعادل عن طريق البرازيلي فاجنر أليماو.
وأضاف الحزم هدفه الثاني في الدقيقة 83 عن طريق إدريس فتوحي ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.
د6' هدف لـ #الاتحاد! ⚽
#هارون_كمارا يسجل الهدف الأول
#الاتحاد 1 : 0 #الحزم
#الاتحاد_الحزم_الدوري
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/ZK1H9JPPp3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 4, 2019
د45+4' هدف لـ #الحزم! ⚽
#فاقنر يسجل الهدف الأول
#الاتحاد 1 : 1 #الحزم
#الاتحاد_الحزم_الدوري
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/s8nBEkUgqV
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 4, 2019
د83' هدف لـ #الحزم! ⚽
#ادريس_فتوحي يضيف الهدف الثاني
#الاتحاد 1 : 2 #الحزم
#الاتحاد_الحزم_الدوري
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/juqltgLmqo
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 4, 2019
بذلك، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 10 نقاط في المركز الرابع، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 13 نقطة.