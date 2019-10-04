نادي الاتحاد يتعثر أمام الحزم ويسقط للمركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

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تجمد رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 10 نقاط في المركز الرابع، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 13 نقطة.