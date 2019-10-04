نادي الاتحاد يتعثر أمام الحزم ويسقط للمركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

نادي الاتحاد يتعثر أمام الحزم ويسقط للمركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تلقى نادي الاتحاد الهزيمة الثالثة له في الموسم الحالي للدوري السعودي لكرة القدم أمام ضيفه الحزم بهدف لهدفين، في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

أربك اتحاد جدة صاحب الأرض والجمهور حسابات المنافس بإحرازه لهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق هارون كمارا.

ومع حلول الدقيقة 48 نجح الحزم في إدراك التعادل عن طريق البرازيلي فاجنر أليماو.

وأضاف الحزم هدفه الثاني في الدقيقة 83 عن طريق إدريس فتوحي ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

بذلك، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 10 نقاط في المركز الرابع، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 13 نقطة.

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