حقيقة خلافات بريجوفيتش مع سييرا مدرب نادي الاتحاد السعودي

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن وجود خلافات بين اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش ومدرب الفريق سييرا.
ولعب بريجوفيتش ثلاث مباريات من أصل خمس لعبها الفريق في الدوري، سجل هدفًا وصنع اثنين.
وقالت المصادر إن اللاعب يشعر بالارتياح في النادي ولا نية لديه لفسخ تعاقده بحسب الأنباء المتداولة.
وكانت جماهير الاتحاد قد تحدثت عن أن بريجوفيتش يلعب داخل الصندوق ولا يجيد بدون أجنحة، وأن المدرب سييرا يتعمد ذلك لإظهاره بمستوى فني متردٍ وتبديله في الشتوية القادمة.