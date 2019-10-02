هل يرحل البرازيلي رومارينيو عن نادي الاتحاد السعودي؟.. اللاعب يجيب (فيديو)

ردَّ البرازيلي رومارينيو، نجم نادي الاتحاد السعودي، على التقارير التي تربطه بالرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تجديد عقده مع العميد مسألة وقت فقط، مبديًا سعادته بالفوز على ضيفه التعاون (3-1) في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الثلاثاء.

وقاد رومارينيو، فريقه الاتحاد لتخطي عقبة التعاون، ليرفع رصيد العميد إلى 9 نقاط، ويرتقي إلى المركز الثالث بترتيب الدوري بعد مرور 5 جولات.

رومارينهو – لاعب فريق #الاتحاد:

هناك مفاوضات حول تجديد عقدي وهو مسألة وقت ، و الأولويه لي هو بذل المجهود داخل الملعب.

#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/DWZDAX5f0C — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 1, 2019

وقال رومارينيو في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز على حساب التعاون: ”السر وراء تألقي في هذا الموسم، يعود إلى الفريق بأكمله وللتدريبات اليومية والانضباط. قدمنا مباراة كبيرة، وسعداء بانتصارنا والمستوى داخل الملعب“.

وأضاف هداف الدوري حاليًّا بـ5 أهداف: ”هناك مفاوضات حول تجديد عقدي، والتجديد مسألة وقت فقط، لكن أولويتي التركيز مع الفريق وبذل المجهود الكبير داخل الميدان، والمساهمة مع زملائي في تحقيق الانتصارات والوصول لصدارة الدوري“.

من جانبه، طمأن أنمار الحائلي، رئيس النادي، جمهور الفريق، مؤكدًا أن الاتحاد، لن يتنازل عن أي لاعب يخدم الكيان.