النادي الأهلي يسقط الفيحاء ويتقدم إلى لمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

النادي الأهلي يسقط الفيحاء ويتقدم إلى لمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه الفيحاء 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان في المجمعة، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين اليوم السبت.

ونجح الهلال في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلة الماضية بتعادله السلبي أمام النصر ليبقى ضمن الفرق التي تنافس على الصدارة.

وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي انتظر حتى الدقيقة 23 حينما سجّل مهاجمه دغانيني تافاريس هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المدافع محمد خبراني ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس الأردني عامر شفيع.

ونجح الفيحاء بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 37 عن طريق مدافعه أدملسون دي باروس إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن مدافعه عبدالباسط هندي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+5 بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب برأسه في شباك الفيحاء.

وكثّف الأهلي هجومه ووضع مهاجمه السوري عمر السومة بصمته في اللقاء بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب برأسه لتستقر الكرة في شباك الحارس الأردني عامر شفيع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 5 نقاط ليبقى في المركز 14.

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