ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الاتفاق.. والأهلي أمام الفيحاء (صورة)

اكتسح فريق الهلال، السبت، مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف لهدف في الجولة السادسة للدوري السعودي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة محلقًا في الصدارة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

تقدّم الهلال بهدف في الدقيقة 20 عبر البرازيلي كارلوس إدواردو من ضربة جزاء، وبعدها بتسع دقائق أدرك الاتفاق التعادل عن طريق صالح العمري لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 56 أضاف صالح الشهري الهدف الثاني للهلال، قبل أن يترك الفرنسي بافيتيمبي غوميز بصمته بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 76.

واختتم إدواردو مهرجان الأهداف بإحرازه للهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 94.

وفي مباراة أخرى حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الفيحاء بثلاثية نظيفة، وارتقى الأهلي للمركز الثالث برصيد 11 نقطة.