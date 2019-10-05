نادي الهلال يصعق الاتفاق ويواصل تصدر ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الاتفاق 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين استعاد الشباب نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه العدالة 1-صفر، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 20 حينما تمكن لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء. ورد الاتفاق عند الدقيقة 29 بتسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه صالح العمري الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في الشباك.

#الهلال ينفرد بالصدارة بـ16 نقطة ويوسع الفارق لـ4 نقاط بعد فوزه على #الاتفاق 4-1 .. والاتفاق يتراجع للمركز الـ11 بـ6 نقاط.#الهلال_الاتفاق#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/t6jG1Sau2Q — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 5, 2019

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه صالح الشهري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 بعدما حول تمريرة زميله السوري عمر خربين بقدمه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي. وعند الدقيقة 76 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الثالث للهلال بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله علي البليهي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 90+5 اختتم البرازيلي كارلوس إدواردو أهداف الهلال بتسجيله الهدف الرابع بعدما حول تمريرة زميله غوميز بقدمه في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة ليبتعد بالصدارة، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع الى المركز 11.