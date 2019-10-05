أهداف مباراة الاتفاق والهلال.. 3-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الاتفاق في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
د20’ هدف للهلال! ⚽#ادواردو يسجل الهدف الأول#الاتفاق 0 : 1 #الهلال#الاتفاق_الهلال#الهلال_الاتفاق
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/DzRLM79Yre
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 5, 2019
وفي الدقيقة 29 يتعادل صالح العمري للاتفاق.
د29’ هدف للاتفاق! ⚽#صالح_العمري يسجل هدف التعادل#الاتفاق 1 : 1 #الهلال#الاتفاق_الهلال#الهلال_الاتفاق
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/hztbGOF0aC
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 5, 2019
وفي الدقيقة 56 يسجل صالح الشهري الثاني للهلال.
د56’ هدف للهلال! ⚽#صالح_الشهري يسجل الهدف الثاني#الاتفاق 1 : 2 #الهلال#الاتفاق_الهلال#الهلال_الاتفاق
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/gBmUZkagAA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 5, 2019
وفي الدقيقة 76 بافيتيمبي غوميز يسجل الثالث للهلال.
د76’ هدف للهلال! ⚽#غوميز يضيف الهدف الثالث#الاتفاق 1 : 3 #الهلال#الاتفاق_الهلال#الهلال_الاتفاق
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/r7SbG1bssJ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 5, 2019
ويستعد الهلال للعودة مرة أخرى لاستكمال مشواره في بطولة الدوري بعد التفرغ من المهمة الآسيوية التي نجح خلالها في تحقيق نتيجة كبيرة على حساب السد برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب حمد الكبير في إطار مباريات ذهاب دور النصف النهائي.
الاتفاق بدوره يرغب في النقص العددي الذي يُعاني منه الهلال بعد تأكد غياب الخُماسي:“ سالم الدوسري ومحمد كنو وجيوفينكو وعبدالله المعيوف ونواف العابد“ بتوجيه الضربة القاضية وخطف نقاط اللقاء لصالحه، لاستعادة توازنهم بعد الخسارة التي تلقاها الكوماندوز في الجولتين السابقتين أمام الفيصلي وأبها.
يذكر أن الهلال ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة في حين يقبع الاتفاق بالمركز 10 برصيد 6 نقاط.