أهداف مباراة الاتفاق والهلال.. 3-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الاتفاق في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وفي الدقيقة 29 يتعادل صالح العمري للاتفاق.

وفي الدقيقة 56 يسجل صالح الشهري الثاني للهلال.

وفي الدقيقة 76 بافيتيمبي غوميز يسجل الثالث للهلال.

ويستعد الهلال للعودة مرة أخرى لاستكمال مشواره في بطولة الدوري بعد التفرغ من المهمة الآسيوية التي نجح خلالها في تحقيق نتيجة كبيرة على حساب السد برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب حمد الكبير في إطار مباريات ذهاب دور النصف النهائي.

الاتفاق بدوره يرغب في النقص العددي الذي يُعاني منه الهلال بعد تأكد غياب الخُماسي:“ سالم الدوسري ومحمد كنو وجيوفينكو وعبدالله المعيوف ونواف العابد“ بتوجيه الضربة القاضية وخطف نقاط اللقاء لصالحه، لاستعادة توازنهم بعد الخسارة التي تلقاها الكوماندوز في الجولتين السابقتين أمام الفيصلي وأبها.

يذكر أن الهلال ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة في حين يقبع الاتفاق بالمركز 10 برصيد 6 نقاط.