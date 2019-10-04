مباراة الاتحاد والحزم.. طفل اتحادي يبكي بحرقة بعد هزيمة الفريق (فيديو)

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الاتحاد تعرض للهزيمة مساء اليوم أمام الحزم بهدفين لهدف في مباراة الفريقين بالجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.