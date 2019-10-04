مباراة الاتحاد والحزم.. طفل اتحادي يبكي بحرقة بعد هزيمة الفريق (فيديو)

تداولت جماهير نادي الاتحاد السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لطفل من مشجعي العميد يبكي بحرقة بعد هزيمة الفريق من الحزم.
وكان الاتحاد قد تعرض للهزيمة مساء اليوم أمام الحزم بهدفين لهدف في مباراة الفريقين بالجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.
وتعرض الاتحاد حتى الآن لثلاثة هزائم من أصل ست مباريات شارك بها في المسابقة حيث كانت الأولى أمام ضمك ثم الهلال ثم الحزم.
من جهة أخرى بات استمرار التشيلي خوسيه لويس سييرا محل شكٍ كبير بسبب غليان جماهير وإعلاميي الاتحاد ومطالبتهم القوية برحيله.
???? طفل إتحادي يبكي بحرقة بعد الخسارة من الحزم. pic.twitter.com/7zk0hltx7a
— ITTI MANIA (@IttiMania) October 4, 2019