مباراة الهلال ضد الاتفاق.. إصابة سالم الدوسري وغيابات مؤثرة تضرب الزعيم

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة نجمه سالم الدوسري، ما تسبب بأزمة في الفريق بسبب غياب محتمل لأكثر من لاعب في مباراة الاتفاق القادمة في الدوري.

وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب سالم الدوسري لتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وسيحتاج إلى برنامج علاجي يمتد 10 أيام.

وتواجد كل من الثلاثي المعيوف وجيوفينكو وغوميز في عيادة النادي لتعرضهم لكدمات مختلفة في مباراة الفريق السابقة في الآسيوية أمام السد.

وسيتضح موقف اللاعب محمد كنو من المشاركة في المباراة القادمة عقب خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة غدًا الخميس، عقب تعرضه للإصابة هو الآخر في مباراة السد الماضية.