موعد مباراة الهلال المقبلة ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تبدو كل الظروف مهيأة أمام نادي الهلال لتعزيز تصدره للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه عند مواجهة الاتفاق، يوم السبت المقبل.

ويعيش الهلال بشكله الجديد أفضل أيامه بالانفراد بالصدارة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني، كما بات على أعتاب الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وقدم الهلال عرضًا رائعًا، ورغم التأخر بهدف فإنه استغل النقص العددي وفاز 4-1 على السد بطل قطر في الدوحة في ذهاب قبل النهائي، يوم الثلاثاء، ليصبح قريبًا من التأهل.

ومع نهاية هذه الجولة سيستمر الهلال عاليًا في الصدارة بعد قرار الاتحاد السعودي تأجيل مباراة أقرب منافسيه الفيصلي مع النصر حامل اللقب إلى الشهر المقبل.

وتأجلت المباراة بسبب احتجاج النصر، الذي انتزع لقب الدوري بعد منافسة قوية مع الهلال الموسم الماضي، على نقل المباراة إلى المجمعة وعدم جاهزية ملاعب الرياض.

وحتى قبل مواجهة السد، قدم الهلال بقيادة المدرب الجديد الروماني رازفان لوتشيسكو مستويات مقنعة للمشجعين وفاز في آخر جولتين على الغريم الاتحاد، صاحب المركز الثالث بتسع نقاط، والتعاون الذي كان قد تفوق عليه بوضوح الموسم الماضي.

وانتصر الهلال 3-1 على الاتحاد مرتين متتاليتين، بواقع مرة في دور الثمانية لدوري الأبطال وأخرى في الدوري، قبل أن يحوّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على التعاون يوم الخميس الماضي.

وتلقى الهلال دفعة بعودة سلمان الفرج من الإصابة وظهوره بشكل رائع أمام بطل قطر، حيث نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

تنطلق مباراة الفريقين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة KSASPORTS.

وسيحاول الاتحاد، الذي حصد ثلاث نقاط فقط من أول ثلاث مباريات، مواصلة الانتفاضة وتحقيق فوزه الثالث على التوالي للاقتراب من القمة عندما يواجه الحزم، يوم الجمعة.

وسيخوض الأهلي، الفريق الآخر في مدينة جدة، وصاحب المركز الخامس برصيد ثماني نقاط، مواجهة مع الفيحاء يوم السبت.

وتنطلق الجولة غدًا الخميس، وسيتطلع الوحدة، صاحب المركز الرابع برصيد تسع نقاط، إلى مواصلة التألق وتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يواجه ضمك الذي يقبع في المركز 15 وقبل الأخير.