تشكيل لجنة رباعية لزيادة الموارد المالية للأندية السعودية

شكّلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لجنة رباعية لبحث سبل زيادة الموارد المالية لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن اللجنة المشكلة ضمت في عضويتها كلًا من خالد البلطان رئيس الشباب، وفهد بن نافل رئيس الهلال، وخالد الدبل رئيس الاتفاق، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للرابطة.
وكانت الرابطة قد اجتمعت مع ممثلي الأندية، الأربعاء، في الرياض، حيث قدم مسلي آل معمر رئيس الرابطة تقريرًا لأعضاء المجلس حول الهيكل التنظيمي والإدارات المستحدثة في الرابطة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكوادر السعودية التي تم استقطابها في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.