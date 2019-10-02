تشكيل لجنة رباعية لزيادة الموارد المالية للأندية السعودية

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اللجنة المشكلة ضمت في عضويتها كلًا من خالد البلطان رئيس الشباب، وفهد بن نافل رئيس الهلال، وخالد الدبل رئيس الاتفاق.