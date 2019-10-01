نادي الاتحاد يسقط التعاون ويرتقي ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

تمكن نادي الاتحاد، من تحقيق فوز ثمين على نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، صعد الاتحاد، إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، بينما تجمد التعاون عند النقطة الرابعة، في المركز الثالث عشر، مع مواجهة مؤجلة.

وقدم الاتحاد مستوى رائعًا في أغلب لحظات المباراة، وبالتحديد في الشوط الأول، الذي أنهاه بهدفين سجلهما عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 4، وإيميليانو فيشيو في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الاتحاد تألقه، وأحرز هدفًا ثالثًا عن طريق هدافه البرازيلي الرائع رومارينيو، وبالتحديد في الدقيقة 59.

وبعد الهدف الثالث، تراجع الاتحاد نسبيًا، وهو الأمر الذي استغله التعاون، مسجلًا هدف تقليص النتيجة، عن طريق ليندر تاوامبا، في الدقيقة 67.