نادي الاتحاد السعودي يسعى لحل وديّ مع خيمينيز لتجنب عقوبات الفيفا ‎

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تحاول الوصول لحل وسط مع محترف الفريق السابق، التشيلي لويس أنتونيو خيمينيز؛ لتجنب عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

وتعمل إدارة الاتحاد بحسب ما نقلت ”الرياضية“ على إنهاء عقد التشيلي لويس خيمينيز، بمنحه 3 رواتب فقط.

ويطالب اللاعب بإجمالي قيمة تعاقده والممتد حتى الموسم المقبل؛ عقب قرار إدارة العميد بفسخ التعاقد معه.

وكانت إدارة الاتحاد قد أنهت عقد اللاعب؛ عقب خسارة فريقها أمام الهلال 1/3 في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشارك اللاعب التشيلي مع الفريق في 7 مباريات فقط، خاضها في دوري أبطال آسيا، والبطولة العربية، والدوري السعودي للمحترفين، سجل فيها هدفًا واحدًا.