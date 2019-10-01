مباراة السد والهلال.. رسميًا غياب بغداد بونجاح وعبدالكريم حسن عن لقاء الإياب في دوري أبطال آسيا

تأكد غياب الجزائري بغداد بونجاح وعبدالكريم حسن، لاعبي السد القطري عن لقاء فريقهما ضد نادي الهلال السعودي، في مباراة إياب دوري أبطال آسيا.

وحصل عبدالكريم حسن على طرد مباشر في مباراة الفريقين يوم الثلاثاء، فيما سيغيب بونجاح بسبب تراكم البطاقات.

ويتقدم الهلال بهدفين لهدف على الفريق القطري، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام في الدوحة.

ويسعى الفريق الهلالي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الذي سيقام في الرياض في 22 أكتوبر الجاري.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد أن تجاوز الاتحاد في الدور ربع النهائي (0-0 ذهابًا و 3-1 إيابًا)، فيما تأهل السد بعد فوزه على النصر في إياب الدور ربع النهائي 3-1 (الذهاب 2-1 للنصر).

هذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها الهلال الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية بمسماها الجديد، ويأمل ممثل السعودية في أن يتمكن من تجاوز السد والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة.

ويتقابل الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزهو إيفرغراند الصيني.

مباراة اليوم هي التاسعة التي تجمع بين ناديي السد القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، منذ المواجهة الأولى في عام 2010.

ويمتلك الهلال الأفضلية في المواجهات المباشرة من خلال الفوز أربع مرات مقابل فوز واحد للسد وثلاثة تعادلات، وكانت آخر مباراة بينهما في مايو 2015 حيث فاز الهلال بنتيجة 2-1.

وكان الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الهلال الذي فاز بنتيجة (5-0)، ضمن مجموعات أبطال آسيا 20.