رسميًا.. تأجيل مباراة النصر والفيصلي في الجولة السادسة للدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في الدوري السعودي رسميًا تأجيل مباراة النصر ضد الفيصلي ضمن الجولة السادسة للمسابقة، والتي كان مقررًا لها أن تقام يوم السبت 5 أكتوبر المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن المباراة ستقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر على استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة 7:55 مساء بتوقيت السعودية.

وأوضحت اللجنة في تعميم أرسلته للناديين أن قرار التأجيل جاء بناء على خطأ مدير عام التشغيل في المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة والمتضمن انشغال استاد الملك فهد الدولي بالرياض بفعاليات موسم الرياض وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباراة في موعدها المقرر سابقًا، واستنادًا إلى نص الفقرة الخامسة من المادة (9) في لائحة الدوري السعودي.

يذكر أن نادي النصر، رفض نقل مباراته أمام الفيصلي، إلى المجمع، لذلك اتخذت لجنة المسابقات قرار التأجيل.