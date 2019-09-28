عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي يكشف حقيقة اختراق حسابه على ”تويتر“

كشف الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر السعودي، على أنه قام بحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ولم يقم أحد باختراقه.

وقال حمدالله في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرياضية“: ”أنا مَن حذفت الحساب الخاص بي في تويتر، ولم يكن مخترقًا أبدًا“.

وغاب حمد الله، هدَّاف الدوري في الموسم الماضي، عن تسجيل الأهداف في الجولات الثلاث الماضية، التي تعثر فيها فريقه أمام الشباب بالتعادل السلبي، والحزم بالخسارة 0ـ1، والأهلي بالتعادل أمس الأول.

وأطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاغا بعنوان #اختراق_حساب_حمدالله، وآخر بعنوان #حمدالله، بعد أن اكتشف المغردون اختفاء حساب المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، من تويتر.

ووجَّه مغردون نصراويون عبر الهاشتاغين التهم إلى حسابات هلالية باختراق الحساب.

بينما أكدت حسابات هلالية، أنها وراء العملية، في حين توقعت حسابات أخرى وجود مشكلة، عطَّلت الحساب، مبينة أنه سيعود.

وفشل حمدالله في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، حيث تعادل النصر أمام الشباب بدون أهداف، وخسر أمام الحزم بهدف نظيف، وتعادل أمس الجمعة أمام الأهلي بدون أهداف.