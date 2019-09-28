بعد مرور 70 يومًا.. إدارة نادي النصر السعودي تقدم كشف حساب لجمهورها

حرصت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، على تقديم كشف بالإنجازات والأعمال التي قدمتها في إدارة ”العالمي“، بعد مرور 70 يومًا على توليها زمام الأمور في النادي العاصمي.

وكانت إدارة السويكت قد تولت إدارة النادي في يوليو الماضي، بعد فوزها في الانتخابات لمدة 4 أعوام خلفًا لإدارة سعود السويلم التي رحلت بعد نهاية الموسم الماضي.

وبينت إدارة السويكت في بيانها الذي نشرته عبر حساب النادي الرسمي في تويتر، أنها استطاعت خلال الفترة الماضية إغلاق أكثر من 60 مخالصة مالية، وديون بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال مابين لاعبين ومدربين ووكلاء وشركات، إضافة إلى سداد كافة الالتزامات المالية لمتطلبات التسجيل الصيفية للفريق الأول، والحصول على الرخصة الآسيوية 2020، وصرف مبلغ 38 مليون ريال مكافأة الحصول على بطولة الدوري وتسليمها للاعبين والجهاز الفني.

وعلى صعيد التعاقدات أكدت إدارة السويكت أنها أبرمت العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق، في مقدمتها التعاقد مع عبدالفتاح آدم قادمًا من التعاون، والتعاقد مع مختار علي، إضافة إلى تمديد عقد هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمد الله لمدة ثلاثة أعوام، وتوقيع عقود إحترافية مع المواهب الشابة في النادي أمثال فراس البريكان، وأيمن يحيى، ونواف العقيدي، وعبدالرحمن الشمري، وضاري العنزي، ويحيى النجعي، وأسامة البواردي، ومحمد الحسن.

وعلى الصعيد الإداري أوضحت إدارة النصر أنها استطاعت تطوير الهيكلة الإدارية للنادي، واستحداث إدارات جديدة لأول مرة في تاريخه، من بينها إدارة الحوكمة والإلتزام، وإدارة متخصصة للتحليل الفني واكتشاف اللاعبين.