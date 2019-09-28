ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة (صورة)

اقتنص فريق الرائد أول انتصار له هذا الموسم بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في ختام المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت.

وقدّم الرائد أداءً منذبذبًا في المراحل الأربع الماضية، حيث فشل بتحقيق أي فوز، وخسر لقاءين أمام اتحاد جدة والهلال، وتعادل أمام أبها، وتبقت له مواجهة مؤجلة أمام غريمه التقليدي التعاون.

وشهدت المباراة طرد البرتغالي أرسينيو نونيز لاعب الفيحاء في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد 4 نقاط ليبقى في المركز 14، وبفارق نقطة عن الفيحاء صاحب المركز 12.

وفي مباراة أخرى، حقق الفيصلي فوزًا ثمينًا عقب فوزه القاتل أمام ضيفه العدالة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك سلمان في المجمعة، في حين واصل الحزم تألقه عقب فوزه على ضيفه ضمك 4-صفر، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت.

وواصل الفيصلي عروضه القوية بعد فوزه القاتل أمام مضيفه العدالة 3-1، وتقدّم العدالة أولًا عند الدقيقة 33 عن طريق لاعبه عبدالله اليوسف الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بنقطتين، في حين بقي ”العدالة“ على رصيده السابق 7 نقاط ليستقر في المركز السادس.

وفي الرس واصل الحزم تألقه بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي حينما اكتسح ضيفه ضمك 4-صفر.

وسجّل أهداف الحزم مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ هدفين عند الدقيقتين ”4،69″، وحسن حبيب ”38“، ويوسف عمر ”78“.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن، في حين بقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليستقر في المركز 14.