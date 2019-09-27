ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والأهلي (صورة)

اكتفى النادي الأهلي بالتعادل سلبيًا مع ضيفه النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري السعودي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد أهلي جدة إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف الهلال المتصدر، وبفارق الأهداف عن النصر الذي جاء خامسًا.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز الوحدة على ضيفه الفتح بثنائية نظيفة، سجلهما المالي يوسف نياكات من ضربة جزاء والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس في الدقيقتين 15 و95.

بذلك، ارتفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط في الوصافة، بينما تذيل الفتح الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: