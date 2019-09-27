أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: إبراهيموفيتش يتحدى بوغبا ولاعبو ريال مدريد يستعدون لمباراة أتلتيكو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم، أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

هاري كين: لعبة كبيرة غدًا

نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه قبل لقاء الغد والذي سيجمع ما بين توتنهام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”لعبة كبيرة في المنزل غدًا“.

إبراهيموفيتش يتحدى بوغبا

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو عبر صفحته الشخصية وهو يستعرض مهاراته بالكرة، وعلق متحديًا الفرنسي بول بوغبا قائلًا: ”تحدي المصفوفة اظهرلي مثلها“.

ثيو هيرنانديز: لن نتعلم دون أخطاء

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي ميلان الإيطالي صورة عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه عقب الخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق أمام نادي تورينو أمس.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: دون أخطاء لا يوجد تقدم.. دائمًا يحيا الميلان“.

توماس مولر: نطير لمواجهة بادربورن

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه والذي يستعد للسفر استعدادًا لملاقاة فريق بادربورن غدًا بالدوري الألماني.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”دعنا نطير إلى بادربورن اليوم“.

لوكاس هيرنانديز: جاهزون لمباراة الغد

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له من تدريبات الفريق قبل اللقاء الذي سيجمع الفريق البفاري غدًا بنادي بادربورن بالدوري الألماني.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”جاهزون“.

رونالدو: مستعدون للقاء سبال

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له من التدريبات الأخيرة للفريق استعدادًا لملاقاة فريق سبال غدًا بالدوري الإيطالي.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”انتهى العمل“.

راموس: دعنا نذهب من أجل الفوز

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق قبل لقاء النادي الملكي غدًا أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”دائمًا للجميع.. دعنا نذهب من أجل ذلك“.

بنزيما يعلن التحدي قبل ديربي مدريد

أعلن كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني التحدي قبل لقاء ناديه غدًا أمام نادي أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

ونشر بنزيما صورة له بقميص ناديه من تدريبات الفريق وأعلن خلالها التحدي.

فان دايك على غلاف فيفا 2020

نشر الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له على غلاف لعبة فيفا 2020، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”أنت تعرف ما هو اليوم السعيد، جمعة الفيفا، أراك على أرض الملعب“.

غوميز: جمعة مباركة على الجميع

نشر الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي صورة له عبر صفحته الشخصية من حديقة منزله، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”جمعة مباركة“.