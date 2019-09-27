الاتحاد يتجاوز الشباب بصعوبة ويرتقي للمركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

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ارتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن الشباب الذي جاء تاسعًا، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 13 نقطة.