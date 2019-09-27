الاتحاد يتجاوز الشباب بصعوبة ويرتقي للمركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

عبر نادي الاتحاد مضيفه الشباب وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للدوري السعودي لكرة القدم.
أنهى الاتحاد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الأرجنتيني ايميليانو فيشيو في الدقيقة 21.
ومع حلول الدقيقة 74 أضاف الاتحاد الهدف الثاني عبر البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا.
وتمكن الشباب من تقليص النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق عبدالله عبدالرحمن الحمدان.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن الشباب الذي جاء تاسعًا، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 13 نقطة.
????| فيديو
هدف #الاتحاد الأول سجله ايميليانو فيكيو في الدقيقة 21
#الشباب_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/wx5xsXwX78
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 27, 2019
????| فيديو
هدف #الاتحاد الثاني سجله رومارينهو في الدقيقة 74
#الشباب_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/aL0wM5ODGb
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 27, 2019
????| فيديو
هدف #الشباب الأول سجله عبدالله الحمدان في الدقيقة 80
#الشباب_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/GcKJFq8FdI
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 27, 2019