الاتحاد يتجاوز الشباب بصعوبة ويرتقي للمركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

الاتحاد يتجاوز الشباب بصعوبة ويرتقي للمركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

عبر نادي الاتحاد مضيفه الشباب وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للدوري السعودي لكرة القدم.

أنهى الاتحاد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الأرجنتيني ايميليانو فيشيو في الدقيقة 21.

ومع حلول الدقيقة 74 أضاف الاتحاد الهدف الثاني عبر البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا.

وتمكن الشباب من تقليص النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق عبدالله عبدالرحمن الحمدان.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن الشباب الذي جاء تاسعًا، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 13 نقطة.

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