القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

يحل نادي النصر ضيفًا على الأهلي في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sport 1.

وتقام المباراة الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة.

ومنذ بداية الموسم سجل الأهلي 6 أهداف واستقبل 4 أهداف، في حين سجل النصر 3 أهداف فقط واستقبل هدفًا.

وحصد الأهلي 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، وهو نفس رصيد النصر من فوزين وتعادل وخسارة كذلك.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 13 نقطة من 5 مباريات.

ورصد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، مكافأة قدرها 15 ألف ريال لكل لاعب، حال تحقيق الفوز أمام النصر.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، الصعداء عقب تجنب لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات بعد واقعة البصق على لاعب أمام الحزم في الجولة الماضية.