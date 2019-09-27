التعادل السلبي يحسم كلاسيكو الأهلي والنصر في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي كلاسيكو الأهلي والنصر، خلال المباراة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله ”الجوهرة المشعة“ في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالسعودية.

وأضاع لاعبو الفريقين فرصًا بالجملة، في مباراة شهدت رقمًا قياسيًا في الفرص الضائعة خاصة من الأهلي.

ارتفع رصيد الأهلي بهذا التعادل إلى 8 نقاط، ليبقى في المركز الثالث مؤقتًا بفارق الأهداف عن الفيصلي الرابع والنصر الخامس.

وفي مباراة أخرى، واصل الوحدة مسلسل انتصاراته بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي أمام ضيفه الفتح الجريح بهدفين نظيفين.

ويدين الوحدة بهذا الفوز للاعبيه المالي يوسف نياكاني الذي سجّل الهدف الأول عند الدقيقة 15 عن طريق ركلة جزاء، والبرازيلي أنسيلمو الذي سجّل الهدف الثاني عند الدقيقة 95.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا، في حين بقي الفتح بدون نقاط في المركز الأخير.