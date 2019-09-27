الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري السعودي

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الشباب يملك 6 نقاط من فوز و3 تعادلات، في المركز الثامن، مقابل 3 نقاط من فوز وخسارتين للاتحاد في المركز الرابع عشر.