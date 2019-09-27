الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يلاقي نادي الشباب منافسه الاتحاد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقام المباراة الساعة 18:25 بتوقيت مكة المكرمة، 17:25 بتوقيت القاهرة.
وتنقل مباراة الشباب ضد الاتحاد على قناة KSA Sport 2.
ويملك الشباب 6 نقاط من فوز و3 تعادلات، في المركز الثامن، مقابل 3 نقاط من فوز وخسارتين للاتحاد في المركز الرابع عشر.
وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، فاز الشباب مرتين، مقابل فوز للاتحاد، وانتهت مباراتان بالتعادل.
وخرج الدولي المغربي مروان داكوستا والصربي ألكسندر بريجوفيتش من حسابات الاتحاد بقيادة المدرب لويس سييرا قبل مواجهة الشباب.
وتعرض داكوستا وبريجوفيتش للإصابة في خسارة الاتحاد 1/3 أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وقد تؤدي خسارة الاتحاد أمام الشباب إلى إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا.