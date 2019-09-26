أهداف مباراة الهلال ضد التعاون.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة الهلال ضد التعاون.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم سيدريك أميسي بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه التعاون مع الهلال في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف سيدريك أميسي في الدقيقة الرابعة.

وتعادل عمر خربين للهلال في الدقيقة التاسعة.

ويملك الهلال 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 4 نقاط للتعاون في المركز العاشر.