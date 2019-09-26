أهداف مباراة الهلال ضد التعاون.. 1/1 (فيديو)

تقدم سيدريك أميسي بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه التعاون مع الهلال في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف سيدريك أميسي في الدقيقة الرابعة.
وتعادل عمر خربين للهلال في الدقيقة التاسعة.
ويملك الهلال 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 4 نقاط للتعاون في المركز العاشر.
الدوري السعودي : الهلال 0 – 1 التعاون | هدف اميسي
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— اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) September 26, 2019
الدوري السعودي : الهلال 1 – 1 التعاون | هدف خربين
حسابي الاساسي @arbhdd
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/EIUTCtGVkN pic.twitter.com/K7vDKllB6t
— اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) September 26, 2019