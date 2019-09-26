مباراة الهلال ضد التعاون.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة ”الثأر“

يخوض فريق الهلال مواجهة صعبة ضد ضيفه التعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويبحث الهلال عن الثأر من هزيمته ضد التعاون في الموسم الماضي بالدوري وكأس الملك رغم التغييرات التي طرأت على التعاون.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي:

موعد مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:15 مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات حيث حقق 3 انتصارات وتعادل مرة من دون هزيمة، وسجل الهلال 13 هدفًا واستقبل 4 أهداف.. ويبقى هداف الهلال بالدوري السوري عمر خريبين والبرازيلي كارلوس إدواردو برصيد 3 أهداف.

ويحتل التعاون المركز العاشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وله لقاءان مؤجلان ضد الاتحاد والرائد، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويبحث الهلال عن الفوز على التعاون الذي أطاح به في الموسم الماضي من نصف نهائي كأس الملك بهزيمة ساحقة بخماسية دون رد، كما فاز التعاون بالدوري بثنائية دون رد.

الهلال بين التدوير والثأر

يدخل الهلال المباراة بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو باحثًا عن الثأر في مباراة التعاون ولكنه حائر خاصة أن الفريق أمامه عدة ارتباطات على رأسها لقاء السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”أمامنا مواجهة صعبة، ننظر الآن للقاء التعاون، وهو الأهم بالنسبة لنا، وعلينا تحقيق الفوز لتعزيز صدارة الدوري“.

ويغيب عن الهلال في مباراة التعاون اللاعب سلمان الفرج، كما تحيط الشكوك بمشاركة الجناح البيروفي أندريه كاريلو وأيضًا عبد الله عطيف. ويعتمد الزعيم على تشكيلته المتوقعة التي تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي الدفاعي ياسر الشهراني ومحمد البريك وعلي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون وفي خط الوسط محمد كنو ونواف العابد والكولومبي جوستافو كويلار مع مثلث الهجوم البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خريبين والفرنسي بافتيمبي جوميز.

مفاجآت التعاون

يسعى فريق التعاون لمفاجأة جديدة أمام الهلال، ويقود الفريق المدرب البرتغالي باولو سيرجيو والذي يراهن على تشكيلته المنتظرة التي تضم الحارس كاسيو دوس أنجوس وأمامه الرباعي ريكاردو ماتشادو وطلال العيسى ومد الله العليان وإبراهيم الزبيدي في خط الدفاع وسيدريك أميسي وساندرو مانويل وريان الموسى للوسط مع ثلاثي الهجوم نيلدو بيترولينا وهيلدون أوجوستو ولياندرو تاومبا.

وقال عمرو أنور، مدرب فريق الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن اللقاء لن يكون سهلاً على الإطلاق رغم انشغال الهلال بمواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا.

وأوضح أنور أن الهلال لديه بعض العناصر التي لا تشارك آسيويًا، وهو ما يساعده على التدوير، مؤكدًا أن التعاون لديه مهاجم قناص بقيمة الكاميروني لياندرو توامبا، وهو لاعب مميز.