الهلال ضد التعاون.. الوصل والعين.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة (إنفوغرافيك)

يقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة في الدوري الإيطالي بينها تورينو وميلان ومباراة صعبة للهلال أمام التعاون في الدوري السعودي

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس الـ 26 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإسباني:

إيبارVS اشبيلية، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3

سيلتا فيغو VS إسبانيول، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2

ريال سوسيداد VS ألافيس، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5

الدوري الإيطالي:

تورينو VS ميلان، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

أبها VS الاتفاق، الساعة الـ18:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 2

الهلال VS التعاون، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport 1

الدوري الإماراتي:

اتحاد كلباء VS الشارقة، الساعة الـ17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

الظفرة VS بني ياس، الساعة الـ17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

الوصل VS العين، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

عجمان VS النصر، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

الدوري المصري:

حرس الحدود VS وادي دجلة، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةOn Sport HD

إنبي VS طلائع الجيش، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناةOn Sport HD

كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال:

الاتحاد السكندريVS العربي الكويتي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3

الدوري القطري:

أم صلال VS الوكرة، الساعة الـ17:50 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1