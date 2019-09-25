الاتحاد الآسيوي يفرض غرامة مالية على الاتحاد السعودي لكرة القدم

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرض غرامة على نظيره السعودي 11 ألفًا و500 دولار ”نحو 43 ألف ريال“، بسبب خوض أخضر الناشئين وأندية محلية عدة مباريات تجريبية دون إبلاغ الهيئة الحاكمة للعبة في القارة.

وبحسب ما نقلت ”الرياضية“، فإن مصدرًا في الاتحاد السعودي لكرة القدم فسر القرار بالإشارة إلى وجود إجراءات تُتخذ مسبقًا لتسجيل تجارب الأندية والمنتخبات لدى ”الآسيوي“، خاصةً إذا كانت خارج الدولة.

من جهة أخرى، قالت مصادر موثوقة في لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لـ ”الشرق الأوسط“، أمس، إن اللجنة لن تعاقب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، كون اللقطات التي راجعتها اللجنة لم تثبت أي إدانة بالتورط في عملية بصق صادرة من اللاعب في مباراة فريقه الأخيرة ضد نظيره الحزم، التي انتهت بخسارة النصر بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي.

وبحسب مداولات شفهية تمت في الأيام القليلة الماضية في أروقة لجنة الانضباط حول اللقطات التلفزيونية الخاصة بحمد الله، فإن الأخير لم يقم بشيء يجعل اللجنة تبادر إلى النظر في اتخاذ إجراء انضباطي ضده، ومعاقبته بالإيقاف.