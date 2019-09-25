لماذا لم تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي أي عقوبات حتى الآن؟ اتحاد الكرة يجيب (فيديو)

فسر إبراهيم القاسم، أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي، أسباب عدم إصدار لجنة الانضباط أي عقوبة انضباطية، حتى الآن، رغم مرور 4 جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن نشر القرارات الانضباطية مستقبلاً سيكون عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”تم عقد العديد من الاجتماعات في لجنة الانضباط وتم إصدار قرارات تم توجيهها مباشرة إلى الأندية“.

وأضاف: ”القرارات التي أعني هي مخالفات مثل التأخر بالنزول إلى ملعب المباراة أو عدم حضور لاعب إلى منطقة المقابلات السريعة، لكن، لم يتم إصدار عقوبات انضباطية تضر بالمنافسة بين الأطراف حتى نهاية الجولة الرابعة“.

#الدوري_مع_وليد⁩

إبراهيم القاسم – أمين عام اتحاد الكرة: هذا الموسم اختلف عن الماضي بنشر القرارات الانضباطية والجماهير تعودت نشر القرارات الانضباطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و هذا الموسم القرارات ترسل للجهات المعنية وتنشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد. pic.twitter.com/jp8kkUwT3D — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 24, 2019

وأوضح: ”كنا ننشر القرارات عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب عدم جاهزية الموقع الرسمي للاتحاد، لكن ستكون القرارات مستقبلاً عبر الموقع الرسمي فقط، وجاء العمل على تجهيز قسم خاص بقرارات لجنة الانضباط، وهذا إجراء متبع في الاتحادين الآسيوي والدولي“.

وشدد: ”لم نتلق قرارات انضباطية خارجية، ولكن تلقينا مخاطبات بين الأندية والفيفا، وهناك تطور في قضايا الأندية الخارجية إلى الآن، والقضايا ما زالت منظورة، كما أن الأندية أصبحت تتعاطى بشكل أفضل مع القضايا الخارجية ومسبباتها“.

#الدوري_مع_وليد

إبراهيم القاسم – أمين عام اتحاد الكرة السعودي: لم نتلقى قرارات انضباطية خارجية ولكن تلقينا مخاطبات بين الأندية والفيفا وهناك تطور في قضايا الأندية الخارجية إلى الأن والقضايا مازالت منظورة كما أن الأندية أصبحت تتعاطى بشكل أفضل مع القضايا الخارجية ومسبباتها. pic.twitter.com/0n1z8Hrbo6 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 24, 2019

وتعرضت لجنة الانضباط، لهجوم عنيف، بعد خروج تأكيدات من وسائل الإعلام بأنه لن يتم إصدار أي قرارات انضباطية ضد اللاعبين عن الجولات الماضية، وفي مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمد الله، بعد بصقه على أحد نجوم الحزم، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.