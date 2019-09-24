عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي يقترب من العودة لصفوف المنتخب المغربي 

أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية عودة عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر السعودي، إلى تشكيلة منتخب بلاده المغرب من جديد.

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ عن صحف مغربية أن خاليلوزيتش، مدرب أسود الأطلس، اقتنع بضرورة عودة حمد الله إلى الفريق، خصوصًا مع النقص الواضح في مركز قلب الهجوم داخل المنتخب.

ومن المتوقع أن يستدعي الاتحاد المغربي حمد الله بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من المشاركة أثناء فترة التوقف الدولي القادمة في شهر أكتوبر.

وكان اللاعب ضمن صفوف المنتخب المغربي المشارك في بطولة أمم أفريقيا، لكن خلافات داخل المنتخب وقتها اضطرته للرحيل قبل انطلاق المسابقة .