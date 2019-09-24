أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي ينهي خلاف سييرا وعبدالعزيز البيشي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي، نجح في إنهاء الخلاف بين المدرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللاعب عبدالعزيز البيشي.

واجتمع الحائلي بالثنائي لمدة 20 دقيقة أمس الاثنين لإنهاء الأزمة.

وحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية، فإن اللاعب بالفعل قد انخرط في التدريبات مع زملائه تأهبًا لمواجهة الشباب الجمعة المقبل في الجولة الخامسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سييرا استبعد البيشي من لقاء الهلال الذي انتهى لمصلحة الأخير بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي؛ ما أحدث خلافًا بينهما، ولا سيما في ظل اعتماد سييرا دائمًا على مواطنه لويس خيمينيز الذي تم الاستغناء عنه.

وودع الاتحاد دوري أبطال آسيا أمام الهلال، كما تلقى خسارة محلية جديدة أمام الزعيم؛ ما عقَّد موقف المدرب التشيلي على الرغم من تصريحات أنمار الحائلي بعدم وجود نيّة لإقالته.