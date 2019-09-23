أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي يفسر تصريحاته المثيرة (صور)

كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي أن حديثه الذي أثار الوسط الرياضي، يوم أمس الأحد، موجه لـ 3 أشخاص فقط، مؤكدًا أن لديه ما يثبت ذلك.

وقال الحائلي في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تابعت ردود فعل عدد كبير منكم لحديثي الفضائي، ولمست للأسف أن هناك من يسعون للخروج بحديثي عن نطاقه وأودّ أن أوضح بعض الأمور التي وقع فيها لبس خاصة ما يتعلق بالإعلام الاتحادي“.

وتابع“أولًا: الإعلام الذي عنيته بحديثي هو الإعلام الذي يسعى للقفز على تاريخ العميد وثوابته ولا أعني به الإعلام الاتحادي كاملًا وحددت ووجهت ذلك إلى 3 أشخاص ولديّ ما يثبت ذلك ولم أرمِ به لكامل الإعلام الاتحادي الذي ظل واجهة مسيرة النادي وحمل المسؤولية بكل أمانة وشرف“.

وأكمل: ”أما الإعلام الاتحادي العريق والمؤثر الذي ظل دائمًا المرآة التي تعكس واقع العميد وشفافية العمل به حتى أصبح من أهم سماته طوال تاريخه.. فهؤلاء نقدر لهم دورهم دائمًا ونحفظ لهم نزاهة وقيمة أقلامهم“.

تابعت ردود فعل عدد كبير منكم لحديثي الفضائي ،ولمست للأسف أن هناك من يسعون للخروج بحديثي عن نطاقه وأود أن أوضح بعض الأمور التي وقع فيها لبس خاصة مايتعلق بالإعلام الإتحادي.

أولا : الإعلام الذي عنيته بحديثي هو الإعلام الذي يسعى للقفز على تاريخ العميد وثوابته

ولا أعني به الإعلام — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) September 23, 2019

الإعلام الإتحادي كامل وحددت ووجهت ذلك إلى ثلاثة أشخاص ولدي مايثبت ذلك ولم أرمي به لكامل الإعلام الإتحادي الذي ظل واجهة مسيرة النادي وحمل المسؤولية بكل أمانة وشرف

أما الإعلام الاتحادي العريق والمؤثر الذي ظل دائما المرآة التي تعكس واقع العميد وشفافية العمل به حتى أصبح من أهم سماته — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) September 23, 2019