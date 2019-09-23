صحيفة: نادي الهلال السعودي يشكو عضو شرف النصر الذهبي بسبب تغريداته المسيئة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي قد قررت اللجوء للجهات القضائية، ضد عضو شرف ذهبي لأحد الأندية المنافسة للزعيم بسبب تغريداته المسيئة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الجزيرة“ فإن الإدارة القانونية لنادي الهلال رصدت تغريدات مسيئة طالت النادي ولاعبيه، من عضو شرف ذهبي لأحد الأندية تمهيدًا لرفع شكوى عليه إلى الجهات المختصة.

وكان عضو شرف النصر سعد آل مغني قد أطلق العنان لتغريدات اتهم فيها لاعبي أحد الأندية بتناول مشروبات كحولية“.

وسعد آل مغني عضو شرف نصراوي ذهبي ظهر للإعلام مؤخرًا، بعد هجومه على إدارة النصر الحالية، وبثه أخبارًا حول نية الإدارة في فسخ التعاقد مع أحمد موسى وبيتروس ماثيوس ونورالدين إمرابط.