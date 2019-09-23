عبدالله بن زنان ينسحب من برنامج الدوري مع وليد‎

قرر عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، الانسحاب من برنامج ”الدوري مع وليد‎“.

وكتب بن زنان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”تقديرًا لجماهير الشمس، وتقديرًا لكل من اتصل وأرسل، وتقديرًا لكيان عشقته منذ الصغر؛ فقد قررت الانسحاب من برنامج الدوري مع وليد مع خالص التقدير لجميع الزملاء، وعلى رأسهم الأخ وليد الفراج مع أمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد“.

وقال بن زنان في تغريدة ثانية: ”سبب مطالبتي بخروج إدارة النصر لتدافع عن الكيان وتجيب عن تساؤلات الجماهير وتنفي الشائعات أصبحت أنا ضد الكيان! عجبي! عمومًا شعار النصر أولًا هو شعاري ولن أحيد عنه.. وأنا وقفت مع كل الإدارات دعمًا لاستقرار النصر ولا داعي للمزايدات الفارغة“.

تقديراً لجماهير الشمس

وتقديراً لكل من اتصل وأرسل

وتقديراً لكيان عشقته منذ الصغر

فقد قررت الانسحاب من برنامج #الدوري_مع_وليد مع خالص التقدير لجميع الزملاء ..

وعلى رأسهم الأخ وليد الفراج مع أمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد ،، — عبدالله بن زنان (@bnznan) September 23, 2019

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال قررت اللجوء للجهات القضائية ضد عضو شرف ذهبي لأحد الأندية المنافسة للزعيم بسبب تغريداته المسيئة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الجزيرة“، فإن الإدارة القانونية لنادي ⁧الهلال⁩ رصدت تغريدات مسيئة طالت النادي ولاعبيه من عضو شرف ذهبي لأحد الأندية تمهيدًا لرفع شكوى للجهات المختصه عليه.

وكان عضو شرف النصر سعد آل مغني قد أطلق العنان لتغريدات اتهم فيها لاعبي أحد الأندية بتناول مشروبات كحولية.

وسعد آل مغني عضو شرف نصراوي ذهبي ظهر للإعلام مؤخرًا بعد هجومه على إدارة النصر الحالية وبثه أخبارًا حول نية الإدارة فسخ التعاقد مع أحمد موسى وبيتروس وإمرابط.