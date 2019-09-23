تأكد غياب سعيد المولد عن مباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن غياب سعيد المولد عن التدريبات الجماعية للنادي الأهلي السعودي؛ بسبب إصابته في أوتار الركبة، وبالتالي استبعاده عن قائمة مباراة فريقه ضد النصر.

وسيخضع اللاعب لفترة علاج وتأهيل تمتد لأسبوع ونصف، وبالتالي تأكد غيابه بشكل رسمي عن لقاء أهلي جدة أمام النصر، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

ويستضيف الأهلي، نظيره النصر حامل اللقب، يوم الجمعة المقبل، في خامس جولات الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وكان صالح المحمدي، مدرب أهلي جدة المؤقت، قد استبعد سعيد المولد، من لقاء الفريق الماضي أمام الفتح، والذي انتهى بفوز ”الراقي“ بهدفين دون رد.

ويحتل أهلي جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر خامس الترتيب.