تقارير: الأهلي السعودي يجدد الثقة في صالح المحمدي ويؤجل اختيار مدربه الجديد لهذا التوقيت

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي ستجدد ثقتها بالمدرب الوطني صالح المحمدي حتى موعد مباراة النصر القادمة في الدوري.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، فإن إدارة النادي الجداوي ستعلن عن مدربها القادم الذي سيخلف الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش عقب مباراة الفريق أمام النصر.

وكانت تقارير جزائرية قد ربطت بين النادي السعودي، والمدرب الوطني الجزائري جمال بلماضي، لكن الأخير اعتذر لرغبته في البقاء مع منتخب بلاده.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت إقالة المدرب الكرواتي برانكو عقب تردي نتائج الفريق في الدوري، إضافة لخروجه من المسابقة الآسيوية لصالح الهلال.