إدارة نادي الاتحاد السعودي ترفض إقالة مدرب الفريق لويس سييرا 

كشفت مصادر إعلامية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي رفضت إقالة مدرب فريقها الأول، التشيلي خوسيه لويس سييرا على الرغم من تدني نتائج الفريق.

وبحسب مصادر برنامج ”الدوري مع وليد“، الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج، فإن المدرب سييرا يستمر مع الاتحاد ”مؤقتاً“ ولا تغييرات واسعة، حيث تعتبر الإدارة أن أي تغيير بالجهاز الفني الآن يعد إجراءًا كارثيًا.

وبحسب مصادر البرنامج أيضًا، فإن الإدارة ستعقد اجتماعات مع مدرب الفريق سييرا لإجراء تعديلات عاجلة لأوضاع الفريق لمعالجة تردي النتائج.

ويمر فريق الاتحاد بنتائج بالغة السوء سواء في الدوري، إذ تعرض حتى الآن لهزيمتين كانت الأولى أمام ضمك، والثانية أمس أمام الهلال، كما خرج من البطولة الآسيوية أيضًا على يد الفريق الهلالي.