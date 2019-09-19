رومارينهو يوافق على تجديد تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، لم تمنح اللاعب التشيلي لويس خيمينيز أي مبالغ مالية بعد الاستغناء عن خدماته عقب خروج الاتحاد من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة ”الاقتصادية“، إن إدارة الاتحاد ستعمل على التفاوض معه حول مستحقات اللاعب المالية والشرط الجزائي والمقدرة بنحو مليون دولار.

وتعرض خيمينيز لانتقادات وصلت حد التهديد بعد الخسارة أمام ضمك 1/2 في الجولة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين، زادت حدتها بعد مستواه أمام الهلال أخيرًا بدوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى، وافق اللاعب البرازيلي رومارينهو على تجديد عقده مع الاتحاد لمدة عامين، وينتظر أن تعلن إدارة النادي تفاصيل الصفقة رسميًا في اليومين المقبلين.