أسامة الخلف لاعب الحزم: عبدالرزاق حمد الله نجم نادي النصر السعودي بصق عليّ لهذا السبب 

كشف أسامة الخلف، لاعب فريق الحزم، عن السبب وراء قيام محترف نادي النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، بالبصق عليه، خلال مباراة الفريقين، مساء الجمعة.

وقال الخلف في تصريحات نقلتها صحيفة ”الجزيرة“: ”عندما سقط حمد الله توجهت له وقلت مش كل شوية تسقط وتريد ركلة جزاء“.

وأضاف: ”قام اللاعب عقب هذا بالبصق علي“، وأوضح الخلف في تصريحاته أن اللاعب مشاكله كثيرة مع اللاعبين المنافسين.

وحمد الله ”29 سنة“، يبدع مع نادي النصر، منذ انضم إليه في صيف 2018، حيث توج هدافًا للدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، برصيد 34 هدفًا.

ورصدت الكاميرات، حمد الله وهو يبصق صوب أحد لاعبي الحزم، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسرها العالمي بهدف.

ووفقًا للمادة 48 الفقرة ”1 / 4“ من لائحة الانضباط، فإن حمد الله سيتعرض للإيقاف لمدة تصل إلى 6 مباريات، مع غرامة مالية 60 ألف ريال.

وتنص المادة، على أن أي لاعب يبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، يعاقب بالإيقاف 6 مباريات، وغرامة مالية 60 ألف ريال.

نادي النصر، يعيش أوقاتًا صعبة للغاية، حيث فقد 5 نقاط في أول 4 جولات بمسابقة الدوري، الموسم الرياضي الحالي، مع توديعه مسابقة أبطال آسيا من ربع النهائي، مع مطالبات جماهيرية برحيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة صفوان السويكت، بسبب فشله في جلب صفقات جديدة، وتسببه في أزمة مالية بالنادي.