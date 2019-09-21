هل يتم إيقاف عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي بعد بصقه على لاعب الحزم؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم نادي النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، خلال مواجهة فريقه ضد الحزم، أمس الجمعة، مطالبين لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بضرورة إيقافه بسبب ما فعله.

وفاز الحزم على النصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورصدت الكاميرات، حمدالله وهو يهم بالنهوض عقب أن سقط أرضًا؛ بسبب احتكاك مع أحد لاعبي الحزم، وبصق اللاعب المغربي في اتجاه المنافس.

#الاتحاد_الهلال_الدوري

إلى ⁧#لجنة_الانضباط_والاخلاق⁩

إذا لم يتم تطبيق النظام على اللاعب عبدالرزاق حمدالله سيتكرر هذا المشهد كثيرا في الدوري ، يجب أن يعاقب لعدم تكرار هذا السلوك السيء

⁦@saudiFF⁩ pic.twitter.com/EWSJNKBxC4 — ABu Hamad????????⁩+58 (@12131415H) September 21, 2019

وحظيت الواقعة باهتمام كبير عبر ”تويتر“، حيث تم تدشين ”هاشتاغ“ باسم “ #إيقاف_حمدالله_مسألة_وقت“.

وتنص المادة 48 الفقرة 1 / 4 من لائحة الانضباط، على إيقاف اللاعب 6 مباريات للبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، مع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.

وقال القانوني يعقوب المطير في تعليق على مخالفة مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله: ”حسب تعديلات نص المادة (48) من اللائحة لدى لجنة الانضباط والأخلاق، بحيث يتم معاقبة اللاعب بإيقاف (6 مباريات) وغرامة مالية (60 ألف ريال)؛ حال قيامه بارتكاب مخالفة البصق على اللاعب المنافس“.

يذكر أن حمدالله فقد الكثير من تركيزه داخل الملعب، وانشغل كثيرًا في المباريات الماضية بالاعتراض على قرارات الحكام، كما حدث في مباراة السد الأخيرة بدوري الأبطال، كما اشتبك مع التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب، في مباراة الفريقين بالدوري.

#ايقاف_حمد_الله_مساله_وقت

كلنا نغرد بالمقطع

نمنشن الاتحاد

الهيئة

القنوات الرياضية pic.twitter.com/0ic4ODsai1 — دواس الفراج (@barzan1386) September 21, 2019

#ايقاف_حمد_الله_مساله_وقت

من امن العقوبة اساء الادب.

لجنة الاخلاق والانضباط تغاط في نوم سبات .

جمهور النصر ارتكب مخالفة برمي قوارير المياه على البلطان وحتى الان لم يصدر شيء.

هل هذا يعني ان مثل هذا العمل من الجماهير لا يستحق العقوبة .@saudiFF pic.twitter.com/AkDv8YPT3x — عبدالله الشمري (@hfh98) September 21, 2019