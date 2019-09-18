نادي النصر السعودي يتهم عضو ”فئة ذهبية“ بمحاولة شق الصف.. والأخير يرد

أدان نادي النصر السعودي، في بيان صحفي مساء الثلاثاء، أحد أعضاء الفئة الذهبية في النادي، وذلك بسبب تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، التي قام خلالها برمي اتهامات وصفها النادي بالخطيرة.

وقال النصر في بيانه الرسمي المنشور عبر حسابه على ”تويتر“: ”تغليبًا للمصلحة العامة واحترامًا لشخصه، تحفظت إدارة نادي النصر على ما نشر من قرارات قانونية، بحق العضو الذهبي سعد بن ثابت بن مغني، وذلك جراء تدخله بأعمال الإدارة قبل وأثناء انعقاد لقاء مجلس الجمهور يوم السبت في الصالة المغطاة داخل نادي النصر“.

وأضاف: ”قام العضو الذهبي من خلال حسابه في ”تويتر“ برمي الاتهامات الخطيرة على الإدارة، ومحاولة شق الصف، ما يعد بادرة خطيرة، وكذبًا صريحًا لا أساس له من الصحة“.

بيان من مجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/nPUkHpN4Hd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 17, 2019

وأوضح النادي أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوق النادي، مؤكدًا أن الإدارة ستتعامل بحزم مع أي تجاوز على أعمالها.

وكان آل مغني خرج في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، ليكشف أن مجلس آل سويكت يخطط للاستغناء عن الرباعي الأجنبي ”البرازيليين مايكون وبيتروس، والمغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى“، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وفجر آل مغني مفاجأة مدوية بتأكيده أن أمرابط سينتقل إلى الغريم الأزلي نادي الهلال، بعد أن يستغني عنه النصر رسميًا.

بيان واضحه رسالته هذا البيان اللى يفهم مابين الاسطر يفهم انه موجه للاستاذ سعود ال سويلم يعني ماقلنا الحقيقه جميع ما ذكرت حقيقه وسالفه التدخل في العمل كذب ماقصرت معاكم طلبتو سلفه لعدم مقدرتكم توفرون للعيبه وعودكم بمناسبه التأهل طلبتو مبلغ مليون ريال كسفله وبنفس الوقت صدرت شيك pic.twitter.com/JgCSrUBU5T — سعد بن ثابت آل مغني (@SAADmughni) September 18, 2019

وشدد عضو شرف النصر على أن النادي يعاني من أزمة مالية كبرى، حيث وصلت الديون في الفترة القصيرة من رئاسة السويكت، إلى 50 مليون ريال.

وأوضح أن إدارة السويكت لم تنجح حتى الآن في تسديد قيمة صفقة عبدالفتاح آدم، الذي تم التعاقد معه من التعاون، لافتًا إلى أن اللاعب نفسه لم يتقاضَ مقدم عقده.

وكشف آل مغني أن إدارة السويكت فشلت في توفير مكافآت اللاعبين بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وطلبت منه سلفة بقيمة مليون ريال.

وأشار سعد بن ثابت إلى أنه أصدر شيكًا بقيمة السلفة رسميًا، في نفس اليوم الذي تم فيه توجيه الطلب إليه، نافيًا أن يكون قصّر مع المجلس الحالي، لأن هدفه الأول هو خدمة هذا الكيان.

وأعلن آل مغني اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة السويكت، مطالبًا باستقالته أو إقالته في أسرع وقت، إنقاذًا لهذا الموسم الذي لا يزال في بدايته.