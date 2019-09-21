نادي الهلال يسقط الاتحاد ويستعيد صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي الهلال السعودي فوزًا مهمًا أمام مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح إدواردو أهداف اللقاء للهلال عند الدقيقة 15 من ضربة مزدوجة، بعدما تلقى كرة عرضية من ياسر الشهراني الظهير الأيسر.
أهداف المباراة | #الاتحاد 1 : 3 #الهلال
????صوت: @FhadOtaibi#الاتحاد_الهلال_الدوري pic.twitter.com/Rdlz24pBpS
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 21, 2019
وفي الدقيقة 26 سجل إدواردو الهدف الثاني له ولفريقه الهلال بعدما استغل الكرة المرتدة من فواز القرني وصوبها على يمينه.
هدف #الهلال الأول عن طريق #ادواردو.. بصوت فهد العتيبي وبلال علام#الاتحاد_الهلال_الدوري pic.twitter.com/DywNRpCpv0
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 21, 2019
وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الوحيد للاتحاد عند الدقيقة 31، بعدما مر من دفاع الهلال وصوب الكرة على يمين عبدالله المعيوف حارس الزعيم.
هدف #الهلال الثاني عن طريق #ادواردو.. بصوت فهد العتيبي وبلال علام#الاتحاد_الهلال_الدوري pic.twitter.com/vAtXv3HyzN
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 21, 2019
وفي الشوط الثاني، سيطر نادي الاتحاد على مجريات اللقاء لكن دون خطورة على مرمى المعيوف.
وفي الدقيقة 90 والأخيرة من عمر الوقت الأصلي سجل جيوفينكو الهدف الثالث للهلال من تصويبة قوية على يمين فواز القرني.
هدف #الاتحاد الأول عن طريق #رومارينهو.. بصوت @FhadOtaibi
و @BilalAhmadAllam#الاتحاد_الهلال_الدوري pic.twitter.com/49ZcIyLpHA
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 21, 2019
عبدالإله المالكي تعرض للطرد في الدقيقة 82 بعدما تدخل بعنف على نواف العابد لاعب وسط نادي الهلال.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ 14، ويتبقى له لقاء مؤجل.
د89’ هدف للهلال! ⚽#جيوفينكو يضيف الهدف الثالث#الاتحاد 1 : 3 #الهلال#الاتحاد_الهلال_الدوري
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/W0UyhY2IRK
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 21, 2019