نادي الهلال يسقط الاتحاد ويستعيد صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي الهلال السعودي فوزًا مهمًا أمام مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح إدواردو أهداف اللقاء للهلال عند الدقيقة 15 من ضربة مزدوجة، بعدما تلقى كرة عرضية من ياسر الشهراني الظهير الأيسر.

وفي الدقيقة 26 سجل إدواردو الهدف الثاني له ولفريقه الهلال بعدما استغل الكرة المرتدة من فواز القرني وصوبها على يمينه.

وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الوحيد للاتحاد عند الدقيقة 31، بعدما مر من دفاع الهلال وصوب الكرة على يمين عبدالله المعيوف حارس الزعيم.

وفي الشوط الثاني، سيطر نادي الاتحاد على مجريات اللقاء لكن دون خطورة على مرمى المعيوف.

وفي الدقيقة 90 والأخيرة من عمر الوقت الأصلي سجل جيوفينكو الهدف الثالث للهلال من تصويبة قوية على يمين فواز القرني.

عبدالإله المالكي تعرض للطرد في الدقيقة 82 بعدما تدخل بعنف على نواف العابد لاعب وسط نادي الهلال.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ 14، ويتبقى له لقاء مؤجل.