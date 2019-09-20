سالم الدوسري مهاجم نادي الهلال السعودي ”الأفضل“ في مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

اختير لاعب نادي الهلال السعودي سالم الدوسري الأفضل آسيويًا في مباريات الإياب من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي.
حصد الدوسري 8.8 نقطة متفوقًا على منافسه القطري أكرم عفيف لاعب نادي السد الذي حصل على 8.5 نقطة.
وقال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن سالم الدوسري ساهم بفاعلية شديدة في تأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي من المسابقة حيث صنع ثلاث فرص لزملائه ومرر نحو 43 تمريرة.
الجدير بالذكر أن الهلال تأهل للدور نصف النهائي على حساب نادي الاتحاد بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف ليواجه السد القطري الذي تأهل على حساب النصر السعودي بعد الفوز عليه بنفس النتيجة.