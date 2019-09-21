النادي الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بإسقاط الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه الفتح 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين واصل الفيصلي عروضه القوية بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، في المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء قاد الثنائي دجانيني تافاريس وعمر السومة فريقهم الأهلي الى استعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه على الفتح 2-صفر.

وانتظر الأهلي 6 دقائق حتى تمكن مهاجمه دغانيني تافاريس من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي لوكاس ليما ليضع الكرة من فوق الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22 بعد متابعته لتسديدة زميله عبدالفتاح عسيري العائدة من القائم ليضع الكرة في الشباك.

الدوري السعودي : الفتح 0 – 2 الاهلي | اهداف المباراة HD ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/EIUTCtGVkN حسابي الاساسي @arbhdd #الفتح_الاهلي_الدوري pic.twitter.com/JatFK0E3l9 — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) September 21, 2019

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وبقي الفتح بلا نقاط ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام واصل الفيصلي عروضه القوية عقب فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، ليتصدر الترتيب مؤقتًا.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 46 حينما تكفل مدافع الاتفاق علي الخيبري بتحويل عرضية اللاعب خالد كعبي بقدمه بالخطأ في مرماه.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط ليتصدر مؤقتًا بفارق نقطة عن الهلال الذي تنتظره مواجهة قوية أمام اتحاد جدة في وقتٍ لاحق اليوم، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في المركز السادس مؤقتًا.