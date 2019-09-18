تقارير: استبعاد حسين عبدالغني من تدريبات النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن المدرب المؤقت للنادي الأهلي السعودي، صالح المحمدي، قرر استبعاد اللاعب حسين عبدالغني، عن تدريب أمس، في أول قرار يتخذه عقب خلافته المُقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وأقال النادي الأهلي، برانكو بعد هزيمة الفريق من الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعلن تكليف صالح المحمدي بالقيادة الفنية حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الأربعاء، نقلًا عن مصادرها، فإن سبب استبعاد عبدالغني، جاء بسبب كثرة الكلام خلال التدريب الأول الذي قاده المحمدي، فيما زاد من حجم المشكلة بمغاردته أرض الملعب والعودة إليها مرات عدة أثناء التدريب، قبل أن يغادره للمرة الأخيرة تزامنًا مع نهايته من دون استئذان، ما عده المدرب الجديد عدم جدية منه.

وحرصت إدارة الكرة على الاجتماع بقائد الأهلي، الذي كان يتأهب للمشاركة في التدريب، قبل أن تبلغه بالتجاوزات التي رافقت تدريب أمس الأول وتطالبه بالاعتذار إلى المحمدي، ليتوجه إلى الأخير ويعتذر إليه عما بدر منه، ويرد عليه بقبول الاعتذار، إلا أنه أبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته، ما حداه إلى مغادرة النادي دون تدريب.

ولم تقتصر الخطوات الإصلاحية في الأهلي، على إنهاء مشوار عبدالغني، بل إن المحمدي، أبعد أيضًا المدرب الوطني مازن بهكلي، المعاون السابق لبرانكو، كما حول المدافع سعيد المولد، إلى التدرب مع القائمة البديلة وتعويضه باللاعب عبدالله حسون، إضافة إلى اعتماده على الجزائري يوسف بلايلي، أساسيًّا اعتبارًا من لقاء الفتح، المدرج ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن عبدالغني، أحد أبناء النادي الأهلي، وقائده التاريخي، إذ صعد إلى الفريق الأول في موسم 1995، واستمر معه حتى 2008 عندما رحل لخوض تجربة احترافية في سويسرا.

وبعد الرحيل من الأهلي في 2008، تنقل عبدالغني بين عدد من الأندية؛ أبرزها نيوشاتيل السويسري وفاريا البلغاري والنصر وأحد، قبل أن يعود إلى قلعة الراقي في يناير 2019.

ومع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سواء قبل الرحيل أو بعد العودة، لعب حسين عبدالغني 305 مباريات، سجل خلالها 32 هدفًا.